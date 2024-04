O seu percurso na televisão começou com um estágio no 'Você na TV', tendo depois estado à frente de vários formatos dedicados aos reality shows do canal.

Isabel Silva também deu uma 'perninha' no 'Você na TV', especialmente no tempo em que Cristina Ferreira esteve na SIC. Nessa altura, esteve à frente do programa nas emissões especiais ao sábado.

Substituiu Pedro Teixeira no 'Apanha se Puderes' e, por último, era uma das apresentadoras do 'Somos Portugal'. Entretanto, deixou a TVI e tem estado agora na RTP.

Hoje, Isabel Silva é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Sempre gostei de omelete com arroz branco.

Quem era a pessoa que mais admirava?

[Que eu mais admiro] o meu avô Ramiro.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

No Algarve com os meus pais.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Natal porque tinha a minha família toda comigo. Agora já não tenho o meu avô, mas ele está lá em cima e eu estou com ele sempre. Mas, se pudesse, voltava a um Natal com ele.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… deixaria para trás a criança que há em mim. E não deixo.

Isabel Silva© Instagram_iamisabelsilva

