É um nome inconfundível na televisão portuguesa. Fátima Lopes é uma das apresentadoras de destaque e já com longos anos de carreira.

Começou o seu percurso na SIC, com sucessos como 'All You Need Is Love' ou 'Perdoa-me', e depois esteve vários anos na TVI, onde apresentou, por exemplo, 'A Tarde é Sua' ou 'Conta-me Como És'.

Em 2021, Fátima Lopes mudou-se de novo para a SIC e é no canal que tem apresentado alguns projetos, entre eles a 'Gala dos Sonhos' ou 'Caixa Mágica'.

Hoje a apresentadora é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha algumas memórias da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Frango guisado com massa que a minha mãe fazia. Odiava peixe cozido e hoje adoro.

Quem era a pessoa que mais admirava?

A minha mãe desde sempre, e ainda hoje.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

As férias que nós passávamos no Algarve, os quatro. Eram férias muito boas, maravilhoso.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Voltaria a qualquer dia da minha infância em que pudesse estar perto da minha avó materna.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca... na minha infância não havia nuncas.

Leia Também: Quando era pequenina: "Correr em cima da terra era uma sensação incrível"

Leia Também: "Estava cansada de fazer programas diariamente. Precisava de respirar"