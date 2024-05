Aos 23 anos, já conta com vários projetos da ficção nacional no seu currículo, entre eles 'Amar Demais', 'Amor Amor', 'Sangue Oculto' ou 'O Clube'. Também já foi além fronteiras, fazendo parte do elenco da série 'A Gentleman in Moscow'.

Em Portugal, Inês Pires Tavares neste momento encontra-se no ar na novela 'Senhora do Mar, onde dá vida a Rita Bettencourt.

A atriz é a convidada de hoje da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha algumas recordações da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

O meu prato favorito era a sopa de feijão com massinhas da minha avó Hermínia. Não gostava de lasanha e agora gosto.

Quem era a pessoa que mais admirava?

O meu avô António

Quais as melhores férias quando era pequenino?

As melhores férias eram as semanas passadas quer no Alentejo, quer no Algarve, na praia com a família toda!

A que dia voltava na infância? E porquê?

A qualquer uma das manhãs no Alentejo, em que ia ao café do senhor Avelino com o meu avô comer uma queijadinha e beber um garoto. São as memórias mais presentes e das quais tenho mais saudades!

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… mais dizia que não gostava de lasanha.

Inês Pires Tavares© Disponibilizada por Inês Pires Tavares / Instagram_inespirestavares

