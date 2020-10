Margarida Corceiro foi uma das atrizes confirmadas no elenco da nova novela da TVI - 'Bem Me Quer'. Estivemos à conversa com a jovem artista, que é namorada do jogador de futebol João Félix, sobre este novo desafio da sua carreira.

A novela ‘Bem Me Quer’ estreia já hoje. Ansiosa para este momento?

Acho que a estreia de um projeto é sempre um momento muito ansiado pelos atores porque é o momento em que o nosso trabalho é dado a conhecer. A história desta novela está muito engraçada, tem um elenco de excelência e acho que os portugueses vão adorar.

Pode falar-nos acerca da sua personagem? Como é que a apresentaria?

A Constança tem uma grande consciência ambiental, é vegan, muito fiel aos seus ideais e, por ser muito diferente da sua família, vai ter muitos desafios pela frente. Estou ansiosa para ver a reação do público e receber feedback.

De que forma é que se preparou para ela?

Como em qualquer trabalho de representação, tive de fazer várias pesquisas para perceber exatamente como é que ela pensa. Nomeadamente, pesquisas sobre veganismo, crises ambientais, medidas a tomar. Ajudou-me também a olhar para o mundo de forma diferente e fico feliz por ver a defesa do ambiente presente em várias novelas. Da mesma forma que mudou a minha perspetiva, mudará certamente a de milhares de pessoas.

Sempre quis ser atriz?

Não. Descobri que queria ser atriz quando integrei a minha primeira novela. Quando era pequena, dizia aos meus pais que um dia me iriam ver na televisão, mas nunca pensei muito sobre representação. Este sonho nasceu recentemente.

Quais as lições que já aprendeu nos projetos por onde passou?

Que, quando fazemos o que gostamos, todo o trabalho vale a pena.

Qual foi o maior desafio que teve de superar até agora enquanto atriz?

Tive e tenho vários, mas chorar e gritar ao mesmo tempo é todo um desafio que requer muito trabalho e concentração. Mas acho que o tenho superado!

Quais são os planos para o futuro?

Tenho muitos, estou a trabalhar para lá chegar e depois, a seu tempo, vou partilhando.

