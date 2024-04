Um dos momentos mais marcantes na vida da princesa Lilibet, filha mais nova do príncipe Harry e de Meghan Markle, será quando esta usar tiara pela primeira vez.

Apesar dos duques de Sussex terem abandonado o núcleo sénior da família real britânica em 2020, ainda há a possibilidade de a filha viver este momento.

Isto porque as princesas Beatrice e Eugenie também já usaram tiaras, mesmo não trabalhando a tempo inteiro para a família real britânica.

Eugenie teve a sua estreia quando se casou com Jack Brooksbank, em 2018, ao usar a tiara Greville Emerald Kokoshnik e Beatrice em 2020, quando deu o nó com Edoardo Mapelli Mozzi, tendo brilhado com a tiara Queen Mary's Diamond Fringe.

Assim, quando Lilibet crescer é possível que esta use uma tiara quando se casar no futuro.

