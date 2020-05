Na manhã desta sexta-feira, Blaya fez uso das redes sociais para responder publicamente a uma mensagem que recebeu e que a deixou particularmente incomodada. Isto porque o seguidor em causa a chamou a atenção por não dar destaque a temas internacionais, como a morte de George Floyd, nas suas plataformas.

"Ontem recebi uma mensagem que me deixou um pouco inquieta... que dizia que estava a acontecer tanta coisa no mundo e eu só me importava com o corpo... Ora bem! As minhas redes sociais existem para vos dar a conhecer só alguns lados que tenho, eu não gosto de estar a postar notícias más, por isso é que nunca vêm nada sobre isso, mas não quer dizer que eu não ligue! Apenas não o mostro nas redes socais... da mesma maneira de que quando ajudo alguém a nível monetário, com comida ou roupas eu não venho para aqui dizer que ajudei. Não faz parte de mim falar do que se passa 'lá fora'", esclareceu.

De referir que esta reação surge na sequência de Blaya ter assinalado o seu aniversário com uma nova dança sensual de tirar o fôlego.

