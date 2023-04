Esta semana, o Palácio de Buckingham confirmou que o príncipe Harry iria marcar presença na cerimónia de coroação do pai, Carlos III, sozinho, sem a companhia da mulher, Meghan Markle.

Logo que a notícia surgiu, colocou-se a questão: Será que Harry terá algum papel de destaque na cerimónia?

Para Emily Nash, editora da revista Hello!, a resposta é negativa.

"Ficaria surpreendida se ele tivesse um papel em específico. Acho que ele vai à cerimónia como qualquer outro membro da família real, sem fazer parte da mesma", considera.

"Mas acho que a sua presença é um grande momento, depois de todas as dificuldades por que a família tem passado, sobretudo após a publicação do livro 'Na Sombra'. Significa muito ele vir e estar a preparar-se para o grande dia", completa.

Tradicionalmente, nas coroações, os príncipes devem prestar vassalagem ao monarca, colocando as suas mãos nos ombros do rei e jurando fidelidade, tocando depois na coroa e beijando o pescoço do soberano. Tem sido sugerido que apenas William irá cumprir este ritual, contudo, tal ainda não foi confirmado pelo palácio.

