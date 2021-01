Depois de ter partilhado um vídeo no Instagram onde aparecia a "fazer um exercício de fisioterapia respiratória", após ter estado infetada com Covid-19, Marta Rangel foi 'inundada' com pergunta: "Qual é o risco para o bebé se a mãe ficar infetada com Covid-19?".

Um tema que fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde partilhou com os seguidores "as recomendações" que lhe foram dadas.

"Segundo os médicos que me acompanharam no Hospital São Francisco Xavier, onde estive internada, assim como a minha obstetra, do Hospital da Luz, o risco de transmissão da mãe ao bebé é quase zero. Também não são conhecidas, até ao momento, quaisquer consequências ou sequelas para o bebé que nasça de uma mãe que esteve infetada (como é o meu caso)", começou por explicar.

"No entanto, ressalvo (e esta parte já é a minha opinião): ainda se sabe pouco sobre o comportamento deste vírus. Muitas das coisas que eram válidas no início da pandemia, agora já não são. Estão constantemente a ser divulgadas novas investigações. Os profissionais de saúde aprendem algo diferente, todos os dias, com a experiência. Por isso, acredito que o que hoje é 'verdade' sobre a Covid-19, daqui a seis meses ou um ano, pode já não ser", acrescentou.

Antes de terminar, destacou ainda: "Para mim, o melhor comportamento a ter é o equilíbrio: manter todos os cuidados - por nós e pelos outros - e tentar ter alguma 'normalidade' na nossa vida, sem permitir que o medo nos paralise. O tema do 'medo' também é recorrente nas mensagens que me enviam, mas fica para outro post! Cuidem-se".

