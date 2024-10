Com a chegada da estação mais fria, chega também a maior propensão ao desenvolvimento de infeções respiratórias nomeadamente causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR ou RSV, sigla em inglês), que afeta mais frequentemente bebés e idosos, pelo seu sistema imunitário mais fraco. Para aumentar o conhecimento sobre o RSV, o seu impacto e medidas gerais de prevenção, a Sanofi, em colaboração com a RFM, organiza, no próximo dia 29 de outubro, a Talk “Bronquiolites? Longe do meu bebé!”, às 21h00, no Youtube da RFM .

No que respeita às crianças, o RSV é responsável pela maioria dos internamentos por bronquiolite aguda e é a causa mais comum de hospitalização.

Para falar sobre este tema, Inês Andrade, locutora da RFM, estará à conversa com o pediatra Manuel Magalhães, com Miguel Arriaga, Chefe de Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar, da Direção Geral da Saúde e com a atriz e mãe Sofia Arruda, que já passou por uma situação de bronquiolite com um dos seus filhos.

“Esta iniciativa de sensibilização para a infeção por RSV tem como objetivos disponibilizar informação credível e de qualidade sobre o vírus; proporcionar uma compreensão mais profunda do impacto do RSV na sociedade e nas famílias; construir uma comunidade de pais, educadores e prestadores de cuidados mais informada, com maior conhecimento sobre este vírus, capacitando-os a partilhar as suas experiências e a tomar medidas para ajudar na prevenção e educação sobre o RSV junto da sociedade”, informam os organizadores da talk.