"Para quem ainda não percebeu a gravidade e as consequências da Covid-19". Começou por dizer Marta Rangel na legenda de um vídeo, publicado na sua página de Instagram, no qual aparece a soprar para dentro de um recipiente.

O que está a ex-concorrente do 'Casados à Primeira Vista' a fazer é, na verdade, um exercício de fisioterapia respiratória para colmatar as sequelas da Covid-19. "Faço exercícios quatro vezes por dia, 10 inspirações de cada vez. Com sorte, os pulmões poderão regressar ao 'normal' em seis meses/um ano", contou.

Em novembro, depois de celebrar o 39.º aniversário, foi diagnosticada com Covid-19 e chegou a ser internada nos cuidados intensivos do Hospital de São Francisco Xavier. Conhece as fragilidades da doença, pelo que não deixa de alertar para a importância de não se desvalorizar o vírus.

"Partilho este testemunho para alertar, mais uma vez, para a gravidade e consequências da Covid: não é uma gripe, não atinge só os mais velhos e vulneráveis nem as pessoas com problemas de saúde. Eu tenho 39 anos, sempre fui saudável, nunca tive problemas de pulmões (nem asma), não tinha qualquer fator de risco e, mesmo assim, tive sintomas graves e estive internada", frisou.

