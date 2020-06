À semelhança de muitas figuras públicas, também Cristina Ferreira fez parte de uma campanha a nível mundial nas redes sociais - o #blackouttuesday. A ideia era partilhar uma imagem a negro de forma a alertar para o problema do racismo, sobretudo após a polémica morte de George Floyd, nos Estados Unidos.

No entanto, e ao contrário do que seria de esperar, esta partilhar acabou por gerar discórdia entre os seguidores da apresentadora. Isto porque surgiram alguns que a acusaram de apagar comentários.

"Para quem teve e tem a oportunidade de sensibilizar contra o racismo e nunca o fez, vem agora postar este hashtag só para ficar bem na fita! Porque é que está a apagar os comentários de algumas pessoas aqui?", questiona uma seguidora.

"Depois de dias a publicar os seus vestidos e a sua vida como se nada fosse, durante uma ebulição mundial contra o racismo, pronunciar-se assim só para 'inglês ver' fica-lhe muito mal. Se for preciso faz uma capa da sua revista sobre o racismo e ainda capitaliza com isso, mas usar a sua plataforma para partilhar as petições devidas, para espalhar apoio? Não. Isso não ficava bem no feed e vendia menos vestidinhos. Tenha vergonha", atacou outra.

"Está a apagar os comentários das pessoas que não lhe gabam! Postou este hashtag só porque é moda!", disse ainda mais uma.

No entanto, a verdade é que a atitude de Cristina acabou aplaudida pela grande maioria dos seguidores que a elogiaram por não ficar indiferente ao assunto.

Leia Também: #. Protesto está a cobrir redes sociais de negro