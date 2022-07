A relação entre Anitta e o produtor musical Murda Beatz está cada vez mais séria. Os dois andam juntos para todo o lado e são várias fotos e vídeos nas quais aparecem lado a lado.

Depois de ter brincado com um possível casamento, a cantora resolveu dar ao amado uma prova de amor.

Anitta partilhou na rede social Instagram uma fotografia na qual surge com um colar com o nome do produtor: Murda.



© Reprodução Instagram/ Anitta

Será que o casamento está mesmo para breve?

