Rachel Zegler, atriz de 'West Side Story', revelou que não foi convidada para marcar presença na cerimónia dos Óscares, apesar do filme ter sido nomeado para sete categorias diferentes.

A revelação foi feita nas redes sociais, depois da artista ter sido questionada sobre o vestido que levaria. "Não fui convidada, por isso calças de fato de treino e camisola do meu namorado", respondeu.

De imediato vários seguidores de Zegler reagiram com surpresa. Percebendo a reação, a atriz, de 20 anos, garantiu que iria torcer pelo filme. "Vou torcer pelo West Side Story do meu sofá e estar orgulhosa do trabalho pelo qual nos esforçámos no duro há 3 anos", concluiu.

