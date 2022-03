Amy Schumer pretende que o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, marque presença na cerimónia dos Óscares via satélite.

A comediante, de 40 anos, considera que a gala - marcada para o dia 27 de março - é uma "grande oportunidade" para evidenciar "algumas das coisas terríveis que têm acontecido" no mundo.

"Acho que há muito a pressão do 'isto é uma folga, deixem as pessoas se esquecerem e vamos desfrutar desta noite', mas temos muitos olhos em cima de nós. Acho que é uma grande oportunidade para pelo menos comentar algumas coisas. Tenho algumas piadas que evidenciam a situação atual", sublinha no 'The Drew Barrymore Show'.

Schumer quer, inclusive, que Zelensky marque presença na cerimónia através de videochamada, notando que a decisão, contudo, não passa por ela.

Resta agora esperar para ver se a sugestão será aceite.

Leia Também: Michael Cera foi pai em segredo (Amy Schumer revelou sem querer)