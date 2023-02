Parece que Jamie Dornan está novamente em Portugal. Depois de em junho do ano passado ter estado em Lisboa a gravar o filme 'Heart of Stone', o ator voltou a ser visto por cá.

Esta terça-feira, 14 de fevereiro, Rui Baptista - antigo concorrente do 'Big Brother 2021' - encontrou-se na rua onde vive com o protagonista da trama 'As 50 Sombras de Grey'.

"Quando vais à mercearia ao lado de casa e descobres quem é o teu novo vizinho. Obrigado, Jamie", pode ler-se na legenda de uma fotografia na qual o antigo 'Big Brother' posa junto do ator de Hollywood.

