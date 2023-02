Shakira resolveu assinalar o Dia dos Namorados, celebrado a 14 de fevereiro, com uma nova indireta dirigida ao ex-companheiro, Gerard Piqué.

A colombiana partilhou na rede social TikTok e no Instagram um vídeo no qual aparece a limpar o chão com uma esfregona ao som do tema 'Kill bill', da cantora Sza.

"Talvez eu mate o meu 'ex', não é a melhor ideia. A nova namorada dele é a próxima. Como vim aqui parar? Talvez eu mate o meu 'ex', mas ainda o amo. Prefiro estar na cadeia do que sozinha", diz um dos versos do tema.

Shakira e Gerard Piqué tem protagonizado intermináveis polémicas desde que no verão de 2022 decidiram separar-se. A relação terá alegadamente terminado devido a uma traição do antigo jogador de futebol.

Num tema recentemente lançado pela colombiana esta chega mesmo a afirmar que o 'ex' trocou "um Rolex por um Casio". Shakira refere-se a Piqué e ao facto de este a ter supostamente trocado pela atual companheira, Clara Chía.