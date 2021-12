Na noite de Passagem de Ano vai optar por ter a televisão ligada? Então saiba qual dos três canais generalistas, RTP 1, SIC ou TVI vai escolher.

RTP 1

A RTP preparou uma emissão especial do 'The Voice', feita especialmente para assinalar a Passagem de Ano e os 10 anos do programa em Portugal.

O canal promete "um programa completamente imperdível": "Tudo vai acontecer: provas cegas mistério, surpresas únicas, atuações nunca antes vistas, muitas mensagens especiais e a reunião da família 'The Voice' são presentes que temos para si nesta passagem de ano memorável".

Vasco Palmeirim e Catarina Furtado são os anfitriões desta noite especial, onde Marisa Liz, António Zambujo, Aurea e Diogo Piçarra partilham as suas cadeiras com: Fernando Daniel, Carolina Deslandes, Carlão, Paulo Gonzo e Anjos.

"Mas não fica por aqui, no Palco de 'The Voice Portugal' ainda vamos poder ver Ana Moura, Nelson Évora e outros convidados especiais", refere o comunicado da RTP 1.

Esta emissão, que não será exibida em direto, vai para o ar às 21h00 e prolonga-se até à entrada em 2022.

SIC

O programa 'A Máscara' é a grande aposta da SIC para a noite em que os espetadores se despedem de 2021. O formato apresentado por João Manzarra terá na noite de 31 de dezembro uma emissão especial dedicada à Passagem de Ano.

Além do habitual camaleão, esta emissão marcará o regresso de outras máscaras que fizeram sucesso nas duas primeiras edições do formato.

Apesar de já ter sido gravado há algum tempo, o programa não deixou de assinalar a entrada em 2022 - tal como é possível perceber na mais recente publicação de Sónia Tavares (jurada do formato).

'A Máscara' tem início às 21h15 e prolonga-se até à 01h00.

TVI

Na TVI decorre a final do 'Big Brother 2021', onde um dos cinco finalistas será eleito o grande vencedor.

Apresentada em direto por Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos, a gala final, que vai para o ar em direto na sexta-feira, dia 31 de dezembro, contará com vários convidados musicais, entre eles "Sérgio Rossi, Ruth Marlene, Rúben Aguiar, Nuno Ribeiro, Rony Fuego, Ary Rafeiro, Uzzy e Mr. Marley".

"Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha vão trazer-lhe muitos momentos intensos e diversão na última noite de 2021. A gala do 'BB 2021' só termina a 1 de janeiro, com os apresentadores e a comentadora 'Pipoca Mais Doce' a brindarem consigo a entrada do novo ano", promete ainda a TVI em comunicado enviado à imprensa.

Recorde-se que entre os finalistas do reality show estão António, Ana Barbosa, Rui Pinheiro, Bruno e Fábio. Um deles levará na noite de Ano Novo o prémio para casa.

