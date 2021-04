João Montez marcou presença esta sexta-feira, dia 23 de abril, no programa 'Dois às 10' para dar aos espetadores novidades sobre o programa que agora apresenta, o 'Querido Mudei a Casa'.

Procurando satisfazer a curiosidade de todos os que têm questionado o motivo pelo qual passaram a ser emitidas apenas repetições do formato, o apresentador revelou que teve de ser interrompida a temporada de 'Querido Mudei a Casa' que estava a ser gravada antes do confinamento.

"Quando se dá este segundo confinamento, infelizmente, nós fomos dos únicos programas que tiveram de parar. Não era suposto tirar as pessoas de casa quando era suposto que elas lá estivessem", começa por referir Montez, dando conta de que não era possível continuar com as gravações.

"Tivemos que interromper esta temporada, infelizmente. Tínhamos tudo planeado daquilo que restava gravar e tivemos de parar", lamenta.

Agora, com o país a desconfinar, as gravações voltam a arrancar e 'Querido Mudei a Casa' regressa em breve com novos programas.

