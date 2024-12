João Manzarra gravou esta quarta-feira, 18 de dezembro, o vídeo promocional de 'A Máscara' e elegeu para a ocasião um look em homenagem a um... porteiro.

"Mal cheguei de uma feliz temporada na Argentina tive no dia seguinte as gravações dos vídeos de promoção da espetacular 5.ª edição de 'A Máscara'", contou na rede social Instagram.

"À minha espera estava um conjuntinho castanho monocromático mesmo como eu gosto. No entanto, a roupa que escolheram acabou por ser uma homenagem inesperada a um grande amigo que fiz em Buenos Aires, Serginho, responsável do prédio onde fiquei, melhor porteiro do mundo", disse.

À sua partilha, o apresentador juntou uma fotografia do look escolhido para a ocasião e uma fotografia do amigo que fez na Argentina.

