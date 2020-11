O serviço de streaming da NBC, Peacock, da Universal Television e os produtores executivos fizeram um pedido de desculpas a Selena Gomez, depois de terem sido feitas piadas no programa ' Saved by the Bell' sobre o seu transplante de rim, realizado em 2017.

"Pedimos desculpa. Nunca foi nossa intenção brincar com a saúde de Selena. Estivemos em contacto com a equipa dela e decidimos fazer uma doação para a sua associação - Selena Gomez Fund for Lupus Research at USC", afirmou a Peackock num comunicado de imprensa.

Na cena em questão, estudantes refletiam sobre quem teria doado um rim à cantora. "Tenho a certeza que a doadora foi a mãe do Bieber", disse uma das personagens. "Quem me dera ter aqui o meu telemóvel para o provar", acrescentou.

"Será que a Selena ainda tem um rim?", questionou outro, dizendo que o órgão também poderia ter sido doado por Demi Lovato, ex-melhor amiga de Selena.

O pedido de desculpas surgiu depois de uma série de críticas ao programa feitas pelos fãs de Gomez no Twitter.

Leia Também: Selena Gomez revela que vai votar pela primeira vez aos 28 anos