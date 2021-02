O programa 'Alô Portugal' recebeu esta quarta-feira em estúdio um barbeiro profissional, que cortou o cabelo de José Figueiras em direto. Um conteúdo que causou uma onda de revolta entre os profissionais que têm neste momento os seus cabeleireiros e barbearias encerrados.

"Acho que é uma provocação aos cabeleireiros", lamentou uma internauta na legenda de uma fotografia, partilhada na conta oficial de Instagram da SIC, captada no momento em que o apresentador cortava o cabelo.

"Continuo de portas fechas e está malta ainda goza com a situação de quem está impedido de trabalhar... Ao menos não publicavam, respeitem as pessoas que estão ansiosas por voltar ao trabalho", pode ler-se ainda entre as críticas.

"Uma vergonha brincarem quando há centenas de profissionais sem poderem trabalhar", escreve uma outra internauta.

"Andamos a brincar? Por aquilo que sei os cabeleireiros estão proibidos de exercer a sua profissão ou não é pra todos?!?! O pobres não podem trabalhar, os ricos podem. É isso?! Respeitem-nos, SIC. Esta foto é de muito mau gosto", é outros dos comentários que deixa clara a revolta sentida entre os profissionais.

