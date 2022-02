O programa 'Cabelo Pantene - O Sonho' está de volta à TVI. O concurso regressa pelo quarto ano consecutivo, produzido novamente pela Endemol .

"O desafio mantém-se, encontrar o cabelo com mais personalidade e força entre um abrangente grupo de candidatos. Ao longo do programa poderão contar com muitas experiências com vários profissionais nas mais diversificadas áreas como beleza, moda, cultura, comunicação, entre outras", anuncia o canal através de um comunicado oficial enviado às redações.

Os apresentadores não foram ainda revelados, mas a promessa é de que o formato trará "muitas surpresas, novos desafios e algumas aventuras, tanto para os candidatos como para o público". A última edição de 'Cabelo Pantene O Sonho' foi conduzida por Sofia Ribeiro e Luís Borges.

A grande novidade começa já pelo número de candidatos, "pela primeira vez, serão 12 candidatos a viver o sonho".

As inscrições estão abertas para raparigas e rapazes entre 1 de fevereiro e 06 de março de 2022, através do formulário disponível aqui.

