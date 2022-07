Amy Winehouse morreu há 11 anos. Quem fez questão de recordar a cantora foi o seu produtor, que decidiu fazê-lo de uma forma especial.

Salaam Remi divulgou uma mensagem de voz que lhe foi enviada precisamente por Amy Winehouse antes de morrer.

"Tenho saudades tuas, liga-me, onde é que estás, anda lá", disse.

De seguida, e a cantar, a artista acrescentou: "Liga-me de volta, se não me ligares não sei o que fazer".

Salaam Remi partilhou ainda um excerto do videoclipe da canção 'In My Bed', de Amy, que o próprio produziu.

Amy Winehouse morreu aos 27 anos, no dia 23 de julho de 2011.

