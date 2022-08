A emissão desta terça-feira, dia 8 de agosto, do 'Dois às 10' foi, no mínimo, caricata.

Logo no início do programa, o estúdio ficou completamente às escuras enquanto as 'Bombocas' atuavam. "Vocês chegaram e encandearam as pessoas, tivemos de baixar um pouco a luz", brincou Cláudio Ramos.

"Foi demasiada luz vinda daqui, a estrutura não aguenta", acrescentou Maria Botelho Moniz, também num tom divertido.

Mais tarde, já perto do fim do programa, um novo problema técnico obrigou a terminar a emissão antes da hora prevista. Depois do estúdio ter ficado, pela segunda vez, às escuras, Maria Botelho Moniz tentou lançar uma reportagem que acabou por ficar a meio, parando por completo.

Foi aí que a estação de Queluz de Baixo optou por antecipar o 'Jornal da Uma', que assim começou às 12h42.

Veja aqui o momento do primeiro 'apagão'.

Leia Também: Inesperado! TVI anuncia novo programa que estreia já hoje