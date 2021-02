Esta sexta-feira, dia 19, Kim Kardashian entrou em tribunal com o processo de divórcio de Kanye West, após sete anos de casamento.

Com esta decisão há uma série de assuntos a serem resolvidos, sendo que o mais importante prende-se com a custódia dos filhos de ambos - North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de um.

É público que Kanye West foi diagnosticado com transtorno bipolar, no entanto, este fator não irá influenciar o acordo, porque Kim "confia totalmente nele" em relação aos filhos, nota o TMZ.

Para além disso, o rapper raramente está sozinho com as crianças contando com a ajuda de funcionários e até de membros da família. Assim, a custódia deverá ser compartilhada.

Leia Também: É oficial! Kim Kardashian deu entrada com o processo de divórcio