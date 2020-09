Maria Botelho Moniz deu início ao 'Extra do Big Brother' desta quinta-feira revelando o nome do concorrente que, esta tarde, foi retirado da casa mais vigiada do país por motivos de saúde.

"Luís teve de deixar hoje a casa do 'Big Brother'", anunciou a apresentadora, esclarecendo que a produção do formato tomou todas as medidas previstas no protocolo de segurança.

"Ele não corre risco e não se trata de nada relacionado com a Covid-19", explicou ainda Maria Botelho Moniz.

Luís está agora a ser acompanhado por uma equipa médica.

