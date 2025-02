Atriz fala do casamento com Nick Jonas, com quem tem em comum a filha Malti, de três anos.

Priyanka Chopra deu uma entrevista à Harper's Bazaar do Reino Unido - para a edição de março - e falou do casamento com Nick Jonas. "Não me teria casado com [o Nick] se ele não preenchesse todos os meus requisitos", começou por destacar a atriz, de 42 anos. "Tens de procurar alguém que te respeite. O respeito é diferente de amor e afeto... Tens de beijar muitos sapos até encontrares o príncipe", acrescentou. Priyanka Chopra e Nick Jonas, recorde-se, estão casados desde 2018 e têm uma filha em comum, a pequena Malti, de três anos. Leia Também: Revelados planos para o aniversário de casamento de Carlos III e Camilla