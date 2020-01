Acompanhado pela mulher, Kate Middleton, o príncipe William foi, em representação da rainha Isabel II, anfitrião de uma receção no Palácio de Buckingham que assinalou o UK-Africa Investment Summit. Evento que marcou assim o regresso dos duques de Cambridge à agenda oficial após dias agitados com a saída de Harry e Meghan Markle do núcleo sénior da realeza.

Tratando-se do tema do momento, William não deixou de ser questionado por Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, sobre a ausência do irmão neste ato oficial. Questão sobre a qual não se prolongou, tendo apenas respondido: "Viu-o hoje?"

Nessa mesma manhã, Harry esteve reunido com os líderes mundiais, mas acabou por não marcar presença no evento oficial da tarde, onde estava William.

Esta terça-feira, o mais novo dos filhos de Diana e do príncipe Carlos viajou para o Canadá, onde era aguardado por Meghan Markle e pelo filho de ambos, Archie.

Leia Também: "Vai ter saudades de Harry e Meghan?" Mulher de príncipe Carlos responde