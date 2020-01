Esta segunda-feira, Camilla, duquesa da Cornualha, compareceu esteve no Prospect Hospice Swindon, nos arredores de Londres, e não escapou a perguntas sobre a saída de Meghan Markle e do príncipe Harry do núcleo sénior da realeza.

"Vai ter saudades de Meghan e Harry?", questionou um jornalista. Pergunta que, apesar de não ter ficado sem resposta, suscitou alguma hesitação por parte da mulher do príncipe Carlos: "Hum... Claro".

O momento deu-se após fontes revelarem que a relação de Harry com o pai e a madrasta atravessa um momento de crise.

Será que Camilla fez apenas uso do politicamente correto na sua resposta?

