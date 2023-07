O príncipe de Gales vai perder uma estreia de grande importância para o pai, Carlos III, que acontece já no próximo outono.

O soberano britânico, de 74 anos, fará o seu primeiro King's Speech (Discurso do Rei) na abertura do Parlamento, que está marcada para 7 de novembro.

A líder da Câmara dos Comuns, Penny Mordaunt, confirmou a data num comunicado aos parlamentares.

Esta já não é a primeira vez que Carlos III participa na abertura do Parlamento, uma vez que já tinha substituído a mãe, Isabel II, na abertura de sessões parlamentares, mas será o seu primeiro King's Speech desde que subiu ao trono, em setembro do ano passado.

O príncipe William recebeu permissão para abrir o Parlamento com o pai como 'Conselheiros de Estado no ano passado, já que a rainha sofria de problemas de mobilidade, o que a impediu de estar presente, e é suposto que dois Conselheiros de Estado marquem presença nesse momento em substituição do soberano.

No entanto, este ano, a 7 de novembro, o príncipe William vai estar em Singapura para a terceira edição dos Prémios Earthshot, uma iniciativa que procura encontrar soluções para enfrentar os problemas ambientais, pelo que não estará no Reino Unido para assistir a este momento importante na vida do pai.

