O príncipe Louis, filho mais novo do príncipe William e da princesa Kate Middleton, tem feito as delícias dos admiradores da realeza com as suas mais recentes aparições públicas.

Duas dessas ocasiões foram sem dúvida a celebração do Jubileu de Platina da rainha Isabel II e a ainda a coroação do rei Carlos III.

Contudo, há uma coisa que o príncipe, de cinco anos, ainda não fez: uma digressão real fora do país.

Segundo a revista Hello, há várias razões para isto nunca ter acontecido. Tem sido impossível para William e Kate levar os filhos nas mais recentes viagens internacionais que fizeram.

Tal aconteceu em outubro de 2019, quando foram ao Paquistão. Entre 2020 e 2022 as deslocações foram difíceis por causa da pandemia e em 2022 as crianças encontravam-se na escola quando os pais foram às Caraíbas.

William e Kate tem uma viagem marcada para Singapura em novembro, a propósito dos Earthshot Prize Awards, que também farão sozinhos.

Ou seja, tão cedo o príncipe Louis não terá a sua estreia.

Note-se que o príncipe George fez a sua primeira viagem ao estrangeiro em 2014, com apenas oito meses, à Austrália e Nova Zelândia.

Em 2016 visitou o Canadá, tendo sido acompanhado pela princesa Charlotte, sua irmã, na altura com um ano.