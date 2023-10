O príncipe William disse que se sentiu "solitário" após deixar o seu trabalho, que considerou "traumático", como piloto de ambulâncias aéreas.

O Príncipe de Gales – que trabalhou para o East Anglian Air Ambulance Service entre 2015 e 2017 – alertou o pessoal do serviço de emergência que eles podem enfrentar uma "queda abrupta" no seu bem-estar quando deixarem as funções.

O discurso aconteceu enquanto o herdeiro do trono britânico participava numa mesa redonda sobre a importância de proteger a saúde mental durante o trabalho.

Segundo o Daily Telegraph, o príncipe referiu: “Para mim, foram os empregos traumáticos que desencadearam [a queda no bem-estar]".

"O maior problema foi quando saí completamente… quando uma pessoa se reforma ou se afasta do que está a fazer, não pode subestimar a queda que poderá acontecer", referiu. "Porque não só de repente a vida nos 'atinge' um pouco, como também ficamos bastante isolados... não temos os nossos companheiros para nos apoiar e isso pode torna-se bastante solitário", referiu ainda o príncipe.

Leia Também: O curioso hábito alimentar que o príncipe William herdou do pai