Ao longo do ano são muitos os compromissos em que o príncipe William marca presença, sendo que são várias as ocasiões nas quais não resiste provar as iguarias que lhe são oferecidas.

No entanto, pouca gente tem conhecimento de um hábito que o marido da princesa Kate Middleton herdou do pai, o rei Carlos III

Conforme realça a revista Hello!, tal como o pai, William nunca almoça.

"O rei não almoça, por isso, uma lição que aprendi logo em 'digressão' com ele era comer um grande pequeno-almoço e trazer algumas barritas. O dia de trabalho é bastante exigente. Começa com as notícias da rádio e um pequeno almoço com fruta da época, sementes e chá", revelou o antigo secretário do futuro herdeiro ao trono, Julian Payne, ao The Mirror.

