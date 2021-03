Dos vários títulos que vigoram na monarquia britânica, o príncipe William acaba de somar o mais inusitado. Como o jornal The Sun destacou, o príncipe herdeiro foi eleito o "careca mais sexy do mundo".

A publicação referiu que esta 'distinção' foi realizada com base em pesquisas no Google e coloca William à frente de personalidades como a lenda do boxe Mike Tyson e do ator Jason Statham.

Também o presidente russo Vladimir Putin, os atores Bruce Willis e Dwayne 'The Rock' Johnson e o músico Pitbull são protagonistas neste ranking.

