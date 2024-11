A temperatura vai subir com este ranking! É que ser careca não é sinónimo de... não ser sexy.

E 'se é dos carecas que elas gostam mais', o estudo feito pela agência Reboot, citado pelo jornal 'The Mirror', vem provar isso mesmo. Este é um estudo que se baseia em pesquisas feitas por internautas em busca de fotos 'mais ousadas' de celebridades carecas.

O primeiro lugar vai para a realeza. Pelo segundo ano consecutivo, o príncipe William ganha a medalha de ouro. Dwayne Johnson, mais conhecido como 'The Rock', ficou em segundo lugar e Shaquille O’Neal (um ex-basquetebolista) em terceiro.

A quarta posição é ocupada pelo surfista Kelly Slater, seguido do ator Terry Crews e do colega de profissão Danny DeVito. Samuel L. Jackson conquista o sétimo lugar, Thierry Henry (antigo futebolista) a oitava posição, Stanley Tucci (famoso ator do filme 'O Diabo Veste Prada') o nono lugar e, por fim, Vin Diesel ficou na décima posição.

