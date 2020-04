Na tarde desta terça-feira, a rainha Isabel II, através das suas redes sociais oficiais, deixou mensagens de força ao primeiro-ministro Boris Johnson, que foi ontem transferido para a unidade de cuidados intensivos devido à Covid-19. Às palavras da monarca, seguiram-se as do príncipe William.

Foi pela mesma via que o segundo na linha de sucessão ao trono demonstrou a sua solidariedade para com o político e com a família neste momento duro.

"Nossos pensamentos estão com o primeiro ministro e sua família, que como tantas outras no Reino Unido e em todo o mundo, estão a ser afetadas pelo coronavírus. Desejamos uma rápida recuperação neste momento difícil", foi a mensagem que foi rematada com a inicial de William.

Leia Também: Nos cuidados intensivos, Boris Johnson 'recebe' mensagem da rainha