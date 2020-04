Um dia depois de ter sido adiantado que Boris Johnson tinha sido transferido para a unidade de cuidados intensivos, a rainha Isabel II enviou uma mensagem à noiva do primeiro-ministro britânico, Carrie Symonds, e restante família.

Uma informação que foi destacada na página oficial do Twitter da família real.

"Hoje cedo, a rainha enviou uma mensagem a Carrie Symonds e à família Johnson. A Sua Majestade disse que eles estavam nos seus pensamentos e que desejava ao primeiro-ministro uma rápida e completa recuperação", lê-se na legenda de uma fotografia de Isabel II ao lado de Boris Johnson publicada na rede social.

Recorde-se que o filho da rainha, o príncipe Carlos, também foi diagnosticado com Covid-19. No entanto, como adiantam as mais recentes informações, o príncipe conseguiu recuperar.

