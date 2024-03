O príncipe William fez questão de levar os filhos todos os dias à escola desde que a mulher, a princesa Kate Middleton, se viu impedida de o fazer por causa da operação a que foi submetida.

Conforme noticia a revista Hello!, William adaptou a sua agenda aos horários de entrada e saída do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis da Lambrook School.

Apesar da carga pesada de trabalho, uma vez que também o rei Carlos III se encontra fora dos compromissos presenciais, William mostra desta forma que continua a priorizar a família.