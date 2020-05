Morreu o príncipe Otto da Alemanha, aos 55 anos, após sofrer um grave acidente de mota, como avança a imprensa internacional.

O acidente aconteceu no último domingo, 17 de maio, perto da cidade de Lindau, quando viajava para Ticino, Suíça, como informa o jornal Bild.

O príncipe Otto da Alemanha - dono de alguns restaurantes do McDonald’s - deixa quatro filhos, frutos do casamento com Clara Blickhauser, de quem se separou em 2017.

Otto é o segundo filho de William de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, descendente do rei Frederico Guilherme III da Prússia.

Leia Também: Rainha Sofia de luto com a morte de familiar