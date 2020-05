A rainha Sofia está de luto com a morte do primo Pablo Brandram, que perdeu a vida no passado dia 9 de maio, em Londres, onde viveu grande parte da sua vida.

De acordo com a revista Hola, a mãe do rei Felipe VI era muito próxima deste primo e, apesar da relação ficar marcada pela distância, visitavam-se frequentemente entre Madrid e Londres.

Pablo Brandram, o único filho da princesa Catalina da Grécia, tinha 72 anos. Não foram reveladas as causas da morte.

