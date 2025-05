A princesa Maria Carolina de Bourbon e Duas Sicílias, de 21 anos, sofreu um aparatoso acidente de mota. A notícia foi dada pela própria nas suas redes sociais onde partilhou o que aconteceu e mostrou imagens suas no hospital Princesa Grace, no Mónaco.

"Tenho muita sorte em estar viva. Bati com a cabeça num muro enquanto andava de mota e acabei a ser reanimada nos cuidados intensivos. Sobreviver a isto não foi mais do que um milagre.

Queria partilhar a minha experiência, pois percebi agora, mais do que nunca, que as motos são poderosas e emocionantes, mas também imperdoáveis. Por isso, conduzam com cuidado. Usem proteção, especialmente um capacete adequado, o que me salvou a vida", relatou a jovem.

A princesa é filha do príncipe Carlos de Bourbon e Duas Sicílias, duque de Castro, tetraneto do Rei Ferdinando II, o penúltimo rei das Duas Sicílias.

Leia Também: Revelado novo retrato da princesa Kate (entre árvores)