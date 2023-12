Se os dois filhos mais velhos, nomeadamente o príncipe George e a princesa Charlotte puxaram ao lado do pai, o príncipe William, o mesmo não se pode dizer em relação ao benjamim da família, o pequeno Louis.

Esta segunda-feira, 18 de dezembro, Kate Middleton partilhou um retrato seu de infância no Instagram referente ao Natal de 1983.

Desde logo, vários seguidores comentaram que Louis é a 'cara chapada' da mãe, a princesa de Gales.

E, de facto, comparando ambos as semelhanças são notórias.

Repare:



© Instagram - The Prince and Princess of Wales | Getty Images

