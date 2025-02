Amanhã, dia 4 de fevereiro, assinala-se o Dia Mundial do Cancro. Já antecipando a data, Kate Middleton fez uma partilha única sobre a doença - contra a qual lutou no ano passado.

"Não se esqueçam de nutrir tudo o que existe para além da doença", realçou na legenda da partilha.

A fotografia, é ainda referido na publicação em questão, foi tirada pelo filho mais novo da princesa de Gales, príncipe Louis, de seis anos.

Ora veja:



© Instagram - The Prince and Princess of Wales

