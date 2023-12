Desde o Jubileu de Platina da rainha Isabel II, em junho de 2022, que os fãs da realeza esperam para ver as próximas traquinices do príncipe Louis, o mais novo dos três filhos de William e Kate, de cinco anos.

O jovem príncipe voltou a ser o centro das atenções do concerto de Natal organizado pela mãe, 'Together at Christmas', que vai já na terceira edição e, tal como em anos anteriores, decorreu na Abadia de Westminster.

Esta foi a primeira vez que os filhos do casal - George, de 10 anos, Charlotte, de oito, e Louis - assistiram ao concerto e o mais novo da família voltou a brindar o público com fotografias divertidas, fazendo caretas e tentando apagar as velas.

Percorra a galeria e veja as fotografias mais divertidas do neto de Carlos III.

