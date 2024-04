A família real do Mónaco esteve este domingo, dia 14 de abril, no Masters 1000 de Monte Carlo, no Montecarlo Country Club, onde chegaram com visuais a condizer.

Os príncipes Alberto e Charlene, assim como o príncipe Jacques, de nove anos, usavam blazer azul navy, calças claras e óculos de sol.

O príncipe herdeiro 'roubou' as atenções na tribuna, ao aparecer sentado entre os pais a assistir à final do torneio, que opôs o norueguês Ruud ao grego Tsitsipas. No final, foi mesmo este último que levou a melhor e logo nos primeiros dois sets, com vitórias por 6-1 e 6-4.

A irmã gémea de Jacques, a princesa Gabriella, não esteve no evento, mas até ao momento a Casa Real não revelou o motivo da ausência.

