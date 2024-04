Na década de 1990, a princesa Stephanie do Mónaco esteve noiva de Jean-Yves Le Fur, um enlace que nunca chegou a acontecer, uma vez que os dois se separaram antes de subirem ao altar.

Esta quarta-feira, dia 3 de abril, a ex-mulher de Le Fur, Maïwenn Le Besco, deu a triste notícia da morte do produtor de televisão, vítima de um cancro. Tinha 59 anos e morreu no passado domingo, dia 31 de março.

"Jean-Yves Le Fur, foi o amor da minha vida, o pai do meu filho Diego, padrasto da minha filha Shanna, partiu domingo de manhã nos meus braços e nos do nosso filho", começou por escrever na sua conta no Instagram. "Estamos todos devastados", acrescentou ainda.

