Já começou a contagem decrescente para o grande evento da temporada no Mónaco.

Faltam apenas dois dias para a 68.ª edição do Baile da Rosa, uma cerimónia que, tal como em anos anteriores, decorrerá na Salle des Étoiles do Sporting Monte-Carlo. O evento está marcado para as 20h (hora local) do próximo sábado, dia 23.

Este baile marca o início da primavera e também a abertura da época festiva no principado. Os Grimaldi, 'liderados' pela princesa Carolina, serão os anfitriões daquela que será a sua grande noite.

De recordar que o Baile da Rosa é uma cerimónia com fins solidários. Durante o jantar, pelo qual cada participante paga 1.200 euros e cujos bilhetes já estão esgotados, realizam-se sorteios e leilões de esculturas ou pinturas. O montante arrecadado financia as iniciativas humanitárias da Fundação Princesa Grace, criada em 1964 para apoiar projetos que beneficiam crianças e também ajudam estudantes através de planos culturais

