Dia de festa no Principado do Mónaco. O príncipe soberano, Alberto, celebra esta quinta-feira, dia 14 de março, o seu 66.º aniversário.

Para assinalar esta data especial, a Casa Real partilhou um pequeno vídeo no qual o príncipe aparece à varanda do palácio acompanhado pela mulher, a princesa Charlene, e os dois filhos mais novos, Jacques e Gabriella.

Após acenar à população que ali se encontrava, desceram, cumprimentaram muitos dos populares pessoalmente que depois, em uníssono, cantaram os parabéns ao príncipe. Nas imagens pode ainda ver-se o grande bolo de aniversário de Alberto, com as cores do principado, vermelho e branco.

Leia Também: Inspiração em Letizia de Espanha? Charlene do Mónaco brilha com conjunto