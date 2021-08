Durante uma aparição surpresa no jogo de polo a favor da associação Sentebale, esta quinta-feira, 19 de agosto, em Aspen, Colorado (EUA), o príncipe Harry anunciou que se comprometeu a doar 1.5 milhões de dólares (1.2 milhões de euros) do dinheiro que lucrar com o lançamento do livro de memórias.

"Esta é uma das várias doações que planejo fazer a organizações de caridade e estou grato por poder retribuir desta forma em prol das crianças e comunidades que tanto precisam", afirmou num comunicado.

Note-se que Harry foi um dos fundadores da Sentebale, em 2006, com o príncipe Seeiso do Lesoto tendo como objetivo ajudar crianças diagnosticadas com VIH.

"Estou entusiasmado por poder apoiar a Sentebale, tanto pessoalmente, como financeiramente através de uma doação à parte para fazer face a esta necessidade imediata", diz ainda.

