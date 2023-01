Apesar de pertencer à família real britânica e de sempre ter vivido rodeado de luxos, o príncipe Harry sempre manteve um estilo de vida bastante simples, algo que se aplicava inclusive às roupas que comprava.

O duque de Sussex, de 38 anos, surpreendeu ao revelar na sua biografia - 'Na Sombra' - que não perdia a oportunidade de levar uma boa pechincha para casa.

Para isso era cliente da TK Maxx, uma loja com uma grande variedade de produtos que existe no Reino Unido com preços muito acessíveis.

"Para as minhas roupas casuais de todos os dias ia à TK Maxx, a loja de descontos. Gostava particularmente dos saldos anuais, quando ficavam cheios com coisas da Gap ou da J.Crew, que já tinham saído de coleção ou com ligeiros defeitos", escreve.

Harry nota que não era esquisito e que desde que a roupa fosse "boa" e "confortável" que a levava. Normalmente perguntava ao segurança Billy the Rock pela sua opinião. "Ele adorava ser o meu consultor de moda", brinca.